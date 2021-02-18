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"Семь минут ужаса": трансляция посадки ровера Perseverance на Марсе

18 февраля, 22:17

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Марсоход должен приземлиться в северном полушарии Красной планеты

Американский марсоход Perseverance ("Настойчивый") почти добрался до своей цели – с момента своего запуска в июле прошлого года ровер преодолел 99,9% расстояния до Марса и готовится к посадке.

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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США ведет трансляцию этого процесса:

Приземление будет проходить полностью автоматически: ровер будет сбрасывать скорость и выбирать подходящий участок для посадки, пока не приземлится в кратере Езеро в северном полушарии Красной планеты. Случиться это должно около полуночи 19 февраля по Киеву.

Фото: NASA

При этом он нагреется до 2000 градусов и потеряет связь с Землей. Это время уже назвали "семью минутами ужаса", поскольку они станут определяющими для всей миссии.

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После этого аппарат должен приступить к поиску признаков жизни – на эти данные ученые возлагают большие надежды. Он также будет собирать образцы камней на Марсе, чтобы потом вернуться с ними на Землю.

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/ Фото: NASA

Чтобы обеспечить точность данных, которые он соберет, марсоход оборудовали двумя десятками камер, навигационной системой, установкой для сбора образцов воздуха и микрофонами, благодаря которым человечество сможет услышать звуки на марсианской поверхности.

Правда, вернуться на Землю образцы смогут не менее чем через десять лет. Но даже в этом случае они окажут неоценимый вклад в колонизацию Марса.

Видео: Сегодня
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Напомним, ранее на этой неделе космический зонд "Аль-Амаль" первой миссии ОАЭ передал на Землю первое изображение, снятое им с орбиты Марса.

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