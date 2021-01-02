Сенат принял оборонный бюджет в обход Трампа: как отреагировал президент США

Действующий президент США Дональд Трамп раскритиковал Сенат за принятие оборонного бюджета, преодолев его вето.

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Он считает это решение Сената нечестным.

"Наш республиканский Сенат просто упустил возможность избавиться от статьи 230, которая дает неограниченные полномочия компаниям, занимающимся большими технологиями. Жалко! Теперь они хотят дать людям, разоренным китайским вирусом, 600, а не 2000 долларов, в которых они так отчаянно нуждаются", – написал Трамп в Twitter.

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Как известно, в оборонном бюджете на 2021 предусмотрено 740 миллиардов долларов, из которых 250 миллионов – на военную помощь Украине.

Напомним, что в начале декабря обе палаты американского Конгресса поддержали оборонный бюджет США на 2021 год, но 23 декабря Трамп наложил на законопроект вето. Тогда он мотивировал это тем, что в законопроект не внесли пункт об отмене ст. 230 закона об этике в сфере коммуникаций, которая позволяет социальным сетям уходить от ответственности за публикации пользователей. Также он называл этот бюджет "подарком Китаю и России".

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