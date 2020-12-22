Українська
$ 28,04
34,18
  1. Мировые новости
  2. США

Сенат США одобрил закон, разрешающий новые санкции против властей Беларуси

22 декабря, 02:45

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Теперь Акт о суверенитете и демократии в Беларуси должен подписать президент

Сенат США одобрил законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси", который дает дополнительные полномочия президенту США по введению санкций в связи с выборами 2020 года в Беларуси и действиями властей против протестующих.

Реклама

Об этом сообщает TUT.by.

В случае подписания этого документа президент США сможет вводить визовые санкции против любого иностранца, являющегося членом Центральной избирательной комиссии Беларуси или участвовавшего в манипуляциях на выборах, а также в отношении чиновников, преследовавших независимые СМИ.

Также в документе предусмотрена возможность введения санкций против представителя Союзного государства, либо российского гражданина, "принимавшего значительное участие в преследовании СМИ, нарушении прав человека касательно политических репрессий в Беларуси".

В тренде
На соратницу Навального хотят завести уголовное дело за визит к отравителю из ФСБ

Помимо расширения возможностей санкций Акт о демократии в Беларуси, в частности:

  • не признает Александра Лукашенко законно избранным президентом Беларуси;
  • признает Координационный совет оппозиции Беларуси законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти;
  • призывает провести новые свободные и демократичные президентские и парламентские выборы;
  • призывает освободить всех политических заключенных;
  • заявляет о непризнании включения Беларуси в Союзное государство с Россией;
  • разрешает помощь в продвижении демократии и гражданского общества в Беларуси.
Реклама

Ранее документ одобрила Палата представителей. Теперь он должен поступить на подпись президенту Соединенных Штатов.

Напомним, 16 декабря послы Европейского Союза утвердили введение нового пакета санкций против властей Беларуси.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США Беларусь санкции Сенат США Александр Лукашенко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В США разрешили вакцину от коронавируса Pfizer
В США разрешили вакцину от коронавируса PfizerСША
Изменит ДНК, опасна для аллергиков и хуже вируса: мифы о вакцине против COVID-19
Изменит ДНК, опасна для аллергиков и хуже вируса: мифы о вакцине против COVID-19США
Пентагон в шоке. СМИ узнали о запрете передавать власть Байдену
Пентагон в шоке. СМИ узнали о запрете передавать власть БайденуСША
Главный республиканец в Сенате США признал победу Байдена
Главный республиканец в Сенате США признал победу БайденаСША
Мутация коронавируса: в США оценили эффективность существующих вакцин
Мутация коронавируса: в США оценили эффективность существующих вакцинСША
Кернес, Марадона, Виктюк: кого мы потеряли в 2020 году
Кернес, Марадона, Виктюк: кого мы потеряли в 2020 годуУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять