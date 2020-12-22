Сенат США одобрил закон, разрешающий новые санкции против властей Беларуси

Теперь Акт о суверенитете и демократии в Беларуси должен подписать президент

Сенат США одобрил законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси", который дает дополнительные полномочия президенту США по введению санкций в связи с выборами 2020 года в Беларуси и действиями властей против протестующих.

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Об этом сообщает TUT.by.

В случае подписания этого документа президент США сможет вводить визовые санкции против любого иностранца, являющегося членом Центральной избирательной комиссии Беларуси или участвовавшего в манипуляциях на выборах, а также в отношении чиновников, преследовавших независимые СМИ.

Также в документе предусмотрена возможность введения санкций против представителя Союзного государства, либо российского гражданина, "принимавшего значительное участие в преследовании СМИ, нарушении прав человека касательно политических репрессий в Беларуси".

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Помимо расширения возможностей санкций Акт о демократии в Беларуси, в частности:

не признает Александра Лукашенко законно избранным президентом Беларуси;

признает Координационный совет оппозиции Беларуси законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти;

призывает провести новые свободные и демократичные президентские и парламентские выборы;

призывает освободить всех политических заключенных;

заявляет о непризнании включения Беларуси в Союзное государство с Россией;

разрешает помощь в продвижении демократии и гражданского общества в Беларуси.

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Ранее документ одобрила Палата представителей. Теперь он должен поступить на подпись президенту Соединенных Штатов.

Напомним, 16 декабря послы Европейского Союза утвердили введение нового пакета санкций против властей Беларуси.

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