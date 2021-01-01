Українська
$ 28,27
34,74
  1. Мировые новости
  2. США

Конгресс США принял оборонный бюджет с военной помощью Украине

1 января, 21:30

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Сенат вслед за Палатой представителей преодолел вето Трампа

Сенат Соединенных Штатов в пятницу, 1 января, проголосовал за оборонный бюджет страны в 740,5 млрд долларов на 2021 финансовый год, преодолев, как ранее и Палата представителей Конгресса, наложенное на закон вето президента Дональда Трампа.

Реклама

Об этом сообщает Reuters.

За принятый документ проголосовали более двух третей членов верхней палаты Конгресса.

Закон предусматривает выделение 740 млрд долларов на финансирование деятельности Пентагона и программ в сфере обороны и безопасности по линии Министерства энергетики США.

В тренде
Передвижения кортежей Путина три года сливали в сеть

Он также включает расширение санкций против российских проектов газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток", а также предоставление военной помощи Украине.

Реклама

Следует отметить, что в декабре обе палаты Конгресса уже одобрили этот проект подавляющим большинством голосов, но 23 декабря Трамп наложил на него вето, объяснив тем, что, по его мнению, он не включает "критических мер по защите национальной безопасности". Он также в очередной раз назвал новый оборонный бюджет "подарком Китаю и России".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бюджет вето Дональд Трамп Сенат США Конгресс США Северный поток 2
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Меж двух огней торговой войны: Китай и США делят Украину. Кто выигрывает?
Меж двух огней торговой войны: Китай и США делят Украину. Кто выигрывает?Украина
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в мире
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в миреЭкономика
Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)
Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)Другие страны
Власти Германии открестились от приятия решений о строительстве Nord Stream 2
Власти Германии открестились от приятия решений о строительстве Nord Stream 2Экономика
Билл Гейтс ужаснул прогнозом о коронавирусе в 2021 году
Билл Гейтс ужаснул прогнозом о коронавирусе в 2021 годуСША
Будет ли Зеленский на инаугурации Байдена: в МИДе рассказали о переговорах
Будет ли Зеленский на инаугурации Байдена: в МИДе рассказали о переговорахПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять