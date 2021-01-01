Конгресс США принял оборонный бюджет с военной помощью Украине

Сенат Соединенных Штатов в пятницу, 1 января, проголосовал за оборонный бюджет страны в 740,5 млрд долларов на 2021 финансовый год, преодолев, как ранее и Палата представителей Конгресса, наложенное на закон вето президента Дональда Трампа.

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Об этом сообщает Reuters.

За принятый документ проголосовали более двух третей членов верхней палаты Конгресса.

Закон предусматривает выделение 740 млрд долларов на финансирование деятельности Пентагона и программ в сфере обороны и безопасности по линии Министерства энергетики США.

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Он также включает расширение санкций против российских проектов газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток", а также предоставление военной помощи Украине.

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Следует отметить, что в декабре обе палаты Конгресса уже одобрили этот проект подавляющим большинством голосов, но 23 декабря Трамп наложил на него вето, объяснив тем, что, по его мнению, он не включает "критических мер по защите национальной безопасности". Он также в очередной раз назвал новый оборонный бюджет "подарком Китаю и России".

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