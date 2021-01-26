Сенат США проголосовал за Блинкена на должности госсекретаря

Сенат США проголосовал за Энтони Блинкена, кандидатуру которого президент Джо Байден предложил на должность госсекретаря.

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Об этом сообщает The Washinton Examiner.

По данным издания, голосование состоялось 26 января с минимальным перевесом – из 100 сенаторов за Блинкена проголосовал лишь 51. Решающим голосом неожиданно стал лидер республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл.

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58-летний Блинкен возглавит Государственный департамент Соединенных Штатов вместо посла Дэна Смита, которого Байден 20 января назначил временно исполняющим обязанности госсекретаря.

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Таким образом, топ-команду Джо Байдена по национальной безопасности можно считать полностью сформированной.

Больше об Энтони Блинкене и других лицах в правительстве Джо Байдена, а также об их отношении к Украине читайте в материале на нашем сайте.

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Напомним, что накануне Сенат утвердил выдвинутую президентом Байденом кандидатуру на пост главы Министерства финансов США – 74-летнюю Джанет Йеллен, которая стала первой женщиной на этой должности.

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