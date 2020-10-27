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Сенат США утвердил кандидата Трампа Барретт на должность судьи Верховного суда

27 октября, 04:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Байден выступал за назначение судьи после выборов

Верхняя палата американского Конгресса, большинство в которой составляют республиканцы, утвердила выдвинутую президентом Дональдом Трампом кандидатуру противницы абортов Эми Кони Барретт на должность судьи Верховного суда США вместо умершей в сентябре Рут Гинзбург.

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Об этом сообщает "Голос Америки".

Следует отметить, что утверждение кандидатуры Барретт до выборов можно назвать крупной политической победой Трампа. Против назначения консервативной судьи выступали демократы во главе с кандидатом в президенты Джо Байденом

Сенаторы, голосовавшие за утверждение Барретт на пожизненный пост, преодолели оппозицию со стороны демократов и создали консервативное большинство в Верховном суде из шести судей.

"Утверждение кандидатуры Барретт укрепляет один из самых консервативных составов Верховного суда за историю Соединенных Штатов", - пишет издание.

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Напомним, соперник Дональда Трампа на выборах президента США, демократ Джо Байден намеревался в случае победы в ноябре отозвать претендента на пост в Верховный суд, выдвинутого президентом. По мнению демократов, судью следовало бы назначить после выборов, Трамп же спешил с выдвижением.

Судья Верховного суда США и известный борец за права женщин Рут Бейдер Гинзбург, на место которой теперь утверждена Барретт, умерла 18 сентября 2020 года.

М ытакже сообщали, что 17 октября в Вашингтоне прошел Марш женщин, участники которого протестовали против президента Дональда Трампа и его попытки продвинуть в Верховный суд судью-консерватора Эми Кони Барретт.

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