Сенат США утвердил кандидата Трампа Барретт на должность судьи Верховного суда

Верхняя палата американского Конгресса, большинство в которой составляют республиканцы, утвердила выдвинутую президентом Дональдом Трампом кандидатуру противницы абортов Эми Кони Барретт на должность судьи Верховного суда США вместо умершей в сентябре Рут Гинзбург.
Об этом сообщает "Голос Америки".
Следует отметить, что утверждение кандидатуры Барретт до выборов можно назвать крупной политической победой Трампа. Против назначения консервативной судьи выступали демократы во главе с кандидатом в президенты Джо Байденом
Сенаторы, голосовавшие за утверждение Барретт на пожизненный пост, преодолели оппозицию со стороны демократов и создали консервативное большинство в Верховном суде из шести судей.
"Утверждение кандидатуры Барретт укрепляет один из самых консервативных составов Верховного суда за историю Соединенных Штатов", - пишет издание.
Напомним, соперник Дональда Трампа на выборах президента США, демократ Джо Байден намеревался в случае победы в ноябре отозвать претендента на пост в Верховный суд, выдвинутого президентом. По мнению демократов, судью следовало бы назначить после выборов, Трамп же спешил с выдвижением.
Судья Верховного суда США и известный борец за права женщин Рут Бейдер Гинзбург, на место которой теперь утверждена Барретт, умерла 18 сентября 2020 года.
М ытакже сообщали, что 17 октября в Вашингтоне прошел Марш женщин, участники которого протестовали против президента Дональда Трампа и его попытки продвинуть в Верховный суд судью-консерватора Эми Кони Барретт.
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