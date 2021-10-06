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Сенаторы предлагают выслать 300 российских дипломатов из США

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
6 октября, 01:00
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США требуют расширить штат американского посольства в России
В России находится около 100 американских дипломатов, а в США — 400 российских/Коллаж: Сегодня
В России находится около 100 американских дипломатов, а в США — 400 российских/Коллаж: Сегодня

В Соединенных Штатах Америки, где недавно отреагировали на "красные линии" Кремля, заступившись за Украину, группа сенаторов призвала Джо Байдена выслать 300 российских дипломатов из США, если не будет расширен штат американского посольства в Москве.

Об этом сообщает Reuters.

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Что говорят сенаторы

В настоящее время в России находится около 100 американских дипломатов, а в США — 400 российских.

"Такая диспропорция в дипломатическом представительстве неприемлема. Соответственно, Россия должна выдать достаточно виз, чтобы приблизиться к паритету между количеством американских дипломатов, работающих в России, и количеством российских дипломатов, работающих в Соединенных Штатах", — говорится в письме сенаторов к Байдену.

Что должен сделать Байден

По словам сенаторов США, в противном случае Байден должен начать высылку 300 российских дипломатов. Известно, что в августе Россия запретила посольству США в Москве нанимать россиян, за исключением охраны, вынудив миссию освободить 182 сотрудника и десятки подрядчиков.

США уже высылали российских дипломатов

15 апреля этого года президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в отношении России. Среди прочего было принято решение выслать 10 российских дипломатов, сотрудников посольства РФ в Вашингтоне, среди которых есть и "представители российских разведывательных служб".

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