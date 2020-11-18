Google Maps против COVID: на картах будут показывать, сколько людей в транспорте

В режиме реального времени на картах будет появляться информация о скоплении людей

В ближайшие недели в Google Maps будет добавлено больше информации о распространении коронавируса и действии ограничений в том или ином регионе. Это поможет пользователям быстрее адаптироваться в "новой реальности".

Реклама

Об этом сообщается в официальном блоге "Google-Украина".

Так, компания готовит два усовершенствования:

больше информации о COVID-19 на картах, включая выявленные случаи инфицирования за все время пандемии, в определенной области;

быстрые ссылки прямо с карт на ресурсы с информацией о COVID от местных органов власти.

Как отмечается, это особенно удобно, если вы едете в другой город и вам нужно узнать о местных рекомендациях и ограничениях.

В тренде КГБ Беларуси внес основателей оппозиционного Telegram-канала в список террористов

На основе пользовательских отзывов сервис Google Maps также будет в режиме реального времени предоставлять информацию о скоплении людей в общественном транспорте. На Android и iOS во всем мире пользователи смогут увидеть, насколько переполнен автобус, поезд или линия метро именно сейчас, добавили в компании.

Реклама

Ранее сообщалось, что сервис Google Maps стал удобнее для пешеходов.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 55 639 963 случая заражения коронавирусом, умер 1 338 451 человек.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама