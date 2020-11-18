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Google Maps против COVID: на картах будут показывать, сколько людей в транспорте

18 ноября, 10:26

Денис Беспалов Денис Беспалов

В режиме реального времени на картах будет появляться информация о скоплении людей

В ближайшие недели в Google Maps будет добавлено больше информации о распространении коронавируса и действии ограничений в том или ином регионе. Это поможет пользователям быстрее адаптироваться в "новой реальности".

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Об этом сообщается в официальном блоге "Google-Украина".

Так, компания готовит два усовершенствования:

  • больше информации о COVID-19 на картах, включая выявленные случаи инфицирования за все время пандемии, в определенной области;
  • быстрые ссылки прямо с карт на ресурсы с информацией о COVID от местных органов власти.

Как отмечается, это особенно удобно, если вы едете в другой город и вам нужно узнать о местных рекомендациях и ограничениях.

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На основе пользовательских отзывов сервис Google Maps также будет в режиме реального времени предоставлять информацию о скоплении людей в общественном транспорте. На Android и iOS во всем мире пользователи смогут увидеть, насколько переполнен автобус, поезд или линия метро именно сейчас, добавили в компании.

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Ранее сообщалось, что сервис Google Maps стал удобнее для пешеходов.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 55 639 963 случая заражения коронавирусом, умер 1 338 451 человек.

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Google Google maps коронавирус
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