Google Maps против COVID: на картах будут показывать, сколько людей в транспорте

В ближайшие недели в Google Maps будет добавлено больше информации о распространении коронавируса и действии ограничений в том или ином регионе. Это поможет пользователям быстрее адаптироваться в "новой реальности".
Об этом сообщается в официальном блоге "Google-Украина".
Так, компания готовит два усовершенствования:
- больше информации о COVID-19 на картах, включая выявленные случаи инфицирования за все время пандемии, в определенной области;
- быстрые ссылки прямо с карт на ресурсы с информацией о COVID от местных органов власти.
Как отмечается, это особенно удобно, если вы едете в другой город и вам нужно узнать о местных рекомендациях и ограничениях.
На основе пользовательских отзывов сервис Google Maps также будет в режиме реального времени предоставлять информацию о скоплении людей в общественном транспорте. На Android и iOS во всем мире пользователи смогут увидеть, насколько переполнен автобус, поезд или линия метро именно сейчас, добавили в компании.
Ранее сообщалось, что сервис Google Maps стал удобнее для пешеходов.
Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 55 639 963 случая заражения коронавирусом, умер 1 338 451 человек.
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