"Северный поток-2": США продолжат вводить санкции

США намерены остановить проект "Северный поток-2", по которому природный газ из России должен пойти в Европу по дну Балтийского моря, поэтому санкции в его отношении продолжат вводить.

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Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон, передает УНН.

"Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект", – сказал Робинсон.

Он отметил, что США хотят помешать реализации "Северного потока-2".

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"Я бы сказал, что эти санкции работают, и мы остановим этот трубопровод", – добавил дипломат.

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Ранее мы писали, что 8 декабря Палата представителей Конгресса США поддержала расширенный пакет санкций против "Северного потока – 2". Он включен в законопроект, которым утверждается оборонный бюджет США на следующий год. В ближайшие дни проект будет вынесен на голосование в Сенат.

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