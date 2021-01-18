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США завтра введут санкции против "Северного потока – 2"

18 января, 18:33

Виталий Семченко Виталий Семченко

Меры коснутся российского судна "Фортуна"

США введут санкции против ведущего укладку "Северного потока – 2" судна "Фортуна" и его владельца компании "КВТ-Рус".

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Об этом сообщает "Handelsblatt".

Объявить об инициативе планируют во вторник, 19 января.

По информации издания, о своих планах американские власти уже проинформировали Германию и других европейских партнеров.

Тем самым Соединенные Штаты впервые не только угрожают санкциями, но и в действительности их вводят.

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Напомним, 16 января швейцарская страховая компания Zurich Insuranceотказалась от участия в "Северном потоке – 2". Такое решение приняли из-за риска попасть под новые американские санкции.

Кроме того, Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии сообщило, что расширило временные рамки уже выданного разрешения на строительство газопровода.

В дополнение к выданному ранее разрешению на строительство "Северного потока – 2" для кораблей с якорным позиционированием, действовавшему с мая по сентябрь, теперь разрешение выдано и на строительные работы с сентября по май.

Также мы писали, что немецкие экологи опротестовали разрешение на прокладку газопровода, выданное BSH.

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