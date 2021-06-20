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"Северный поток – 2": США заявили о новых санкциях против российских компаний

20 июня 2021 16:43

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

США могут ввести новые санкции против российских компаний

США могут ввести новые санкции против российских компаний

Соединенные Штаты продолжат вводить санкции против компаний, причастных к строительству газопровода "Северного потока – 2"

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Об этом заявили в Белом доме.

Также Вашингтон готовит новый пакет санкций из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

"Мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального… Мы готовим еще один пакет санкций, чтобы применить его в этом деле", – заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

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Напомним, официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США продолжат накладывать санкции против лиц и компаний, реализующих "Северный поток – 2". По его словам, главная цель Вашингтона в этом вопросе – помешать России использовать газопровод "в качестве инструмента принуждения в отношении Украины или какой-либо другой страны".

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В то же время, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, США сотрудничают с Германией в изучении компенсаций Украине за возможную потерю транзитных платежей, когда будет достроен "Северный поток – 2", но не исключают, что еще введут санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Как ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский, в качестве компенсаций за газопровод "Северный поток – 2" украинские власти хотят получить стабильность и спокойствие в стране и прекращение войны на Донбассе.

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