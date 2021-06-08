Українська
$ 27,19
33,08
  1. Мировые новости
  2. США

"Северный поток – 2" завершен. В США сказали, как теперь помогут Украине

8 июня 2021 18:26

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Госсекретарь озвучил, на что следует рассчитывать Украине после завершения строительства российского газопровода

Власти США и Германии обсуждают конкретные меры по смягчению последствий для Украины завершения строительства российского газопровода "Северный поток – 2".

Реклама

Об этом сообщает Reuters.

Выступая 8 июня на слушании комитета по ассигнованиям Сената США, госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил дополнительными штрафами для компаний, которые принимали участие в проекте.

"Конечно, мы также можем в будущем повлиять на компании, которые предоставляли страховку или другие разрешения", – сказал Блинкен.

При этом он назвал завершение строительства "Северного потока – 2" "фактически решенным делом", на фоне которого США изучают, как действовать, чтобы поддержать интересы Украины, других затронутых стран и Америки.

В тренде
Разговор Зеленского и Байдена. Что говорят в Белом доме
Реклама

Напомним, что в мае президент Соединенных Штатов Джо Байден отказался от новых санкций в отношении российского газопровода, потому что он почти достроен, а санкции могут навредить отношениям с Европой.

Менее чем через две недели американское издание Axios опубликовало интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, который открыто раскритиковал США за такое решение, а Евросоюз – за недостаточное давление на РФ.

Смотрите, что говорят в ЕС о "Северном потоке – 2":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Почему версия утечки SARS-Cov-2 из лаборатории теперь не бред
Почему версия утечки SARS-Cov-2 из лаборатории теперь не бредСША
Три главных вопроса – что Байден и Зеленский обсудят на переговорах в Вашингтоне
Три главных вопроса – что Байден и Зеленский обсудят на переговорах в ВашингтонеВласть
Адекватные правки: почему у Зеленского удалили заявление о поддержке евроинтеграции Украины Байденом
Адекватные правки: почему у Зеленского удалили заявление о поддержке евроинтеграции Украины БайденомВласть
"Мы идем". Хакеры обещают месть Маску за обваленный твитом биткоинКриптовалюта
США ввели санкции в отношении 134 украинцев – СНБО разбирается
США ввели санкции в отношении 134 украинцев – СНБО разбираетсяУкраина
Одним абзацем. О чем говорили Зеленский и Байден
Одним абзацем. О чем говорили Зеленский и БайденУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять