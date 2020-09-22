"Сейчас была бы Пятая мировая война": Трамп "потроллил" Болтона

Президент США утверждает, что его бывший советник чуть ли не войну готов был начать

Президент США Дональд Трамп ранее уже реагировал резко на откровения Джона Болтона по Украине, а теперь в интервью Fox News называет своего бывшего советника по нацбезопасности идиотом и обвинил в попытках конфронтации с другими странами.

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Об этом пишет в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

По словам американского лидера, его бывший советник чуть ли не войну готов был начать.

"Если бы я слушал этого идиота, то мы бы сейчас участвовали в Пятой мировой войне. Его доклад выглядел так: "Сэр, мы видели какое-то движение в Китае. Считаю, что мы должны с ними воевать. И давайте одновременно займемся Россией. А еще давайте отправимся в Северную Корею", – сказал президент США.

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Напомним, ранее в своих мемуарах о работе в Белом доме Джон Болтон, в частности рассказывал, как президент США Дональд Трамп давил на Украину, чтобы получить от украинских властей компромат на своих политических соперников.

А недавно в США начали расследование о разглашении Болтоном секретной информации. Так, федеральные прокуроры в понедельник направили повестки литературному агентству Javelin и издательству Simon & Schuster, которое опубликовало книгу Болтона о его работе в Белом доме.

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