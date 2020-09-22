"Сейчас была бы Пятая мировая война": Трамп "потроллил" Болтона

Президент США Дональд Трамп ранее уже реагировал резко на откровения Джона Болтона по Украине, а теперь в интервью Fox News называет своего бывшего советника по нацбезопасности идиотом и обвинил в попытках конфронтации с другими странами.
Об этом пишет в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
По словам американского лидера, его бывший советник чуть ли не войну готов был начать.
"Если бы я слушал этого идиота, то мы бы сейчас участвовали в Пятой мировой войне. Его доклад выглядел так: "Сэр, мы видели какое-то движение в Китае. Считаю, что мы должны с ними воевать. И давайте одновременно займемся Россией. А еще давайте отправимся в Северную Корею", – сказал президент США.
Напомним, ранее в своих мемуарах о работе в Белом доме Джон Болтон, в частности рассказывал, как президент США Дональд Трамп давил на Украину, чтобы получить от украинских властей компромат на своих политических соперников.
А недавно в США начали расследование о разглашении Болтоном секретной информации. Так, федеральные прокуроры в понедельник направили повестки литературному агентству Javelin и издательству Simon & Schuster, которое опубликовало книгу Болтона о его работе в Белом доме.
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