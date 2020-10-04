"Сейчас мне лучше": Трамп записал видео в госпитале

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, у которого на этой неделе обнаружили коронавирус, опубликовал видеозапись, на которой заявил, что чувствует себя лучше и в скором времени вернется к работе и своей предвыборной кампании.
Видео он разместил в своем Twitter.
На записи, которая предположительно сделана в одном из помещений госпиталя, в котором находится Трамп на лечении, он сидит за столом на фоне американских флагов в костюме без галстука.
"Когда я поступил сюда, то чувствовал себя не очень хорошо. Но сейчас мне лучше. С нетерпением жду, когда можно будет вернуться к предвыборной кампании и довести ее до конца", – заявил американский президент.
Трамп подчеркнул, что уверен в успешности своего лечения, и что ближайшие несколько дней покажут динамику выздоровления.
Он также поблагодарил мировых лидеров за слова поддержки.
"Мы разгромим этот коронавирус", – пообещал Трамп.
Напомним, Трампа начали лечить от COVID-19 экспериментальным медицинским препаратом.
Мы также сообщали, что что вместе с Трампом заразилась его супруга Мелания Трамп, а также глава его предвыборного штаба Билл Степьен и советница президента Хоуп Хикс.
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