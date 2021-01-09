"Шаман" с рогами и "узурпатор" кресла Пелоси: в США арестовали "звезд" штурма Капитолия

Их быстро узнали в соцсетях

В США суд арестовал лидера штурма Капитолия и других участников, фотографии которых во время беспорядков стали вирусными.

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Как пишет Sky News, сторонник Дональда Трампа Джейк Анджели – мужчина в костюме шамана, был арестован и обвинен. Он был без рубашки, с красной и бело-синей краской на лице.

Фото: REUTERS/Stephanie Keith

Ему инкриминируются умышленное проникновение или нахождение на закрытой территории без законных на то оснований, а также насильственное вторжение и нарушение общественного порядка в Капитолии.

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Фото: REUTERS/Mike Theiler

Также задержан Адам Кристин Джонсон – участник штурма, который сфотографировался с кафедрой демократа и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, "захватив" ее кресло. 36-летний мужчина был быстро опознан в социальных сетях.

Напомним, 6 января во время утверждения Конгрессом результатов президентских выборов тысячи сторонников Трампа организовали штурм Капитолия, в результате чего заседание парламентариев было прервано. Беспорядки привели к гибели пятерых человек, а десятки были задержаны.

Все подробности в спецтеме "Майдан" в США

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