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Шатдаун отменяется: Трамп подписал бюджет США на 2021 год

28 декабря, 07:32

Светлана Кузьменко Светлана Кузьменко

Бюджет предполагает поддержку экономики в условиях пандемии в 900 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп подписал бюджет на 2021 год – он составит 2,3 трлн долларов. Из них 900 млрд долларов пойдут на поддержку экономики в условиях пандемии.

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Об этом сообщает телеканал CNN.

Согласно источникам телеканала, Трамп подписал законопроект о помощи в период пандемии COVID-19 и госфинансировании в воскресенье вечером.

О подписании законопроекта также сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

"Президент Дональд Трамп подписал законопроект о бюджете на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2021 года, предусматривающий чрезвычайное реагирование на коронавирус и оказание чрезвычайной помощи", – сообщил он в своем Twitter.

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Тем самым Трамп предотвратил шатдаун – закрытие правительства, которое иначе началось бы во вторник. Пока не подписан бюджет, работа некритичных органов власти приостанавливается, сотни тысяч госслужащих отправляют в неоплачиваемый отпуск. Шатдаун время от времени случается, и именно при Трампе, в 2018 году, был зафиксирован рекордный – в 35 дней.

Читайте также: Шатдаун правительства США: как в Штатах решают бюджетный коллапс

Ранее законодатели США из двух партий призвали Трампа подписать законопроект по стимулированию экономики в период пандемии COVID-19 или наложить на него вето.

А 23 декабря действующий президент США Дональд Трамп наложил вето на оборонный бюджет на 740 млрд долларов, который ранее был одобрен Конгрессом и включает расширение санкций против "Северного потока – 2" и военную помощь Украине. Спикер Палаты представителей, представитель демократов Нэнси Пелоси заявила, что Конгрес проголосует за преодоление вето президента.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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