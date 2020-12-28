Шатдаун отменяется: Трамп подписал бюджет США на 2021 год

Президент США Дональд Трамп подписал бюджет на 2021 год – он составит 2,3 трлн долларов. Из них 900 млрд долларов пойдут на поддержку экономики в условиях пандемии.
Об этом сообщает телеканал CNN.
Согласно источникам телеканала, Трамп подписал законопроект о помощи в период пандемии COVID-19 и госфинансировании в воскресенье вечером.
О подписании законопроекта также сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.
"Президент Дональд Трамп подписал законопроект о бюджете на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2021 года, предусматривающий чрезвычайное реагирование на коронавирус и оказание чрезвычайной помощи", – сообщил он в своем Twitter.
Тем самым Трамп предотвратил шатдаун – закрытие правительства, которое иначе началось бы во вторник. Пока не подписан бюджет, работа некритичных органов власти приостанавливается, сотни тысяч госслужащих отправляют в неоплачиваемый отпуск. Шатдаун время от времени случается, и именно при Трампе, в 2018 году, был зафиксирован рекордный – в 35 дней.
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Ранее законодатели США из двух партий призвали Трампа подписать законопроект по стимулированию экономики в период пандемии COVID-19 или наложить на него вето.
А 23 декабря действующий президент США Дональд Трамп наложил вето на оборонный бюджет на 740 млрд долларов, который ранее был одобрен Конгрессом и включает расширение санкций против "Северного потока – 2" и военную помощь Украине. Спикер Палаты представителей, представитель демократов Нэнси Пелоси заявила, что Конгрес проголосует за преодоление вето президента.
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