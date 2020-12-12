Шифр серийного убийцы Зодиака разгадали спустя 50 лет после его убийств

Зодиак сам признался в убийстве 37 человек

37 человек в 1960-х годах убил серийный убийца по прозвищу Зодиак. Об этом он сам написал в одном из писем в местную газеты. Сейчас личность убийцы не установлена, полиция его до сих пор ищет.

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Как пишет Meduza, Зодиак широко известен из-за своих писем с зашифрованными посланиями, которые он отправлял в редакции газет Сан-Франциско. Так его прозвали из-за того, что подписывал некоторые письма знаком в виде перечеркнутой окружности.

Несмотря на то, что Зодиак сам признался в убийстве 37 человек, полиция имеет доказательства нападений на семерых человек, пятеро из которых погибли.

Зодиак в своих письмах неоднократно заявлял, что в письмах, которые он шлет в редакцию, содержатся сведения о нем и, расшифровав их все, полиция сразу смогла бы его поймать.

Однако сделать это полностью так и не удалось. В 1969 году супружеская пара из США смогла расшифровать первое послание убийцы. Там он писал, что после смерти возродится в раю, а убитые будут его рабами.

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Спустя более 50 лет взломщики-любители смогли взломать еще одно его послание, которое он отправил в 1969 году.

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Над шифром они работали долгие годы. Один из них посвятил этому почти 15 лет.

Они смогли разгадать так называемый "Шифр 340". При написании маньяк использовал только заглавные буквы без пунктуации, а в слове рай допустил ошибку: написал "paradice" вместо "paradise".

В отличие от предыдущего шифрования, в новом слова выстраивались по диагонали, а также смещались в сторону. Все данные были переданы в ФБР. Сейчас информацию изучают следователи.

Сейчас нерасшифрованными остались еще два послания Зодиака. Считается, что в одном из них маньяк зашифровал свое имя.

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