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Шмигаль поедет в Вашингтон – СМИ

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16 апреля, 04:50
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Визит состоится во время весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка
Шмигаль примет участие в круглом столе по Украине, организованном Всемирным банком. Коллаж "Сегодня"
Шмигаль примет участие в круглом столе по Украине, организованном Всемирным банком. Коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Денис Шмигаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Кирилл Шевченко посетят Вашингтон на следующей неделе.

Об этом сообщает Reuters.

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Подробности

Визит состоится во время весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка. Украинские чиновники проведут двусторонние встречи с финансовыми чиновниками из стран Большой семерки и других стран, а также примут участие в круглом столе по Украине, организованном Всемирным банком в четверг.

Reuters отмечает, что это мероприятие станет первой возможностью для ключевых украинских чиновников лично встретиться со многими финансовыми чиновниками из стран с развитой экономикой после 24 февраля.

Чреда визитов

  • В последние дни ряд высокопоставленных политиков уже побывали в Киеве, чтобы таким образом засвидетельствовать свою солидарность с нашей страной.
  • В среду, 13 апреля, в Украину с визитом прибыли президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.
  • 9 апреля нас посетил политический тяжеловес Европы – премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Британский политик предложил Украине военную помощь в виде 120 бронированных машин и новых противокорабельных ракетных систем.
  • В это же день в Киеве побывал Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер, который пообещал предоставить нашей стране спасательную технику и участвовать в усилении санкций ЕС против России.
  • Собирался в Киев и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Однако, как сообщил сам политик, его визит Киев не подтвердил из-за некогда хорошего отношения Штайнмайера с международным преступником Владимиром Путиным. В результате в Германии разгорелся скандал.

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Роман и Леонид Бутусины - солдаты ВСУ, сыновья добровольца из Калушского района (Прикарпатье), который в 2014-м с женой и 12-ю детьми переехал из российского Владивостока в Украину и пошел воевать на Донбасс. В феврале 2022-го сыновья поступили, как их отец. И погибли смертью храбрых, спиной к спине, защищая друг друга и страну, ставшую им настоящим домом.

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Виктор Ивчук – полковник медицинской службы, начальник военного госпиталя города Мариуполь. В настоящее время он с отважной командой медиков непрерывно оперирует и продолжает спасать жизнь собратьев и гражданских жителей в бомбоубежищах города-мученика. За личное мужество и самопожертвование получил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
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