Штаб Трампа опротестовал результаты выборов в очередном штате

Должностных лиц Мичигана обвиняют в ущемлении республиканцев во время подсчета

Штаб действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа подал иск против госсекретаря штата Мичиган Джоселин Бенсон и должностных лиц округа Уэйн из-за якобы ущемления прав республиканцев при подсчете голосов на выборах.

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Об этом сообщает Fox News

У Трампа утверждают, что республиканцам ограничивали возможность участия в процессе подсчета голосов, их заявления насчет определенных бюллетеней были проигнорированы, и в результате были подсчитаны бюллетени, не прошедшие проверку.

Кроме того, по словам республиканцев, в округе Уэйн с ними обращались хуже, чем с демократами, а в некоторых случаях даже запугивали.

"Округ Уэйн не дал возможности сертифицированным представителям осмысленно наблюдать за ходом выборов, что позволило подсчитать значительное количество бюллетеней, не имеющих права голоса", – говорится в жалобе.

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Также в штабе Трампа утверждают, что наблюдателям от Республиканской партии в процессе подсчета голосов "физически и намеренно блокировали доступ к должностным лицам", объясняя это необходимостью дистанцирования из-за короновируса, тогда как демократам разрешали подходить ближе. Якобы их специально отодвигали на такое расстояние, чтобы они не видели, что происходит при подсчете.

Напомним, избранный президентом Соединенных Штатов Джо Байден считает позором отказ действующего президента Дональда Трампа признать свое поражение на выборах и заявил, что переход власти уже начался.

Дональд Трамп, после того как было объявлено о победе на выборах Джо Байдена, заявил, что "выборы еще не закончены" и он намерен обжаловать их результаты в суде.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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