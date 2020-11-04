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Штаб Трампа потребовал остановить подсчет части бюллетеней в Неваде

4 ноября, 04:35

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Республиканцы опасаются фальсификаций

Штаб действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и представительство Республиканской партии в штате Невада подали ходатайство в Верховный суд с требованием приостановить обработку некоторых бюллетеней, отправленных по почте, в округе Кларк, поскольку опасаются фальсификаций.

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Об этом сообщает NBC News.

Республиканцы хотят, чтобы обработку присланных по почте бюллетеней до тех пор, пока в округе не будут рассмотрены все поданные ими апелляции и не будет усилено наблюдение за системой подсчета голосов в округе.

Также они требуют запретить сотрудникам избирательных комиссий округа Кларк, где проживает самая большая часть населения штата, использовать программное обеспечение для сопоставления подписей.

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Издание отмечает, что в понедельник республиканцы уже подавали подобное ходатайство в окружной суд в Неваде, но он отказался удовлетворить их требования, заявив, что стороны "не имеют права предъявлять такие иски".

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