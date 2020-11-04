Штаб Трампа потребовал остановить подсчет части бюллетеней в Неваде

Штаб действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и представительство Республиканской партии в штате Невада подали ходатайство в Верховный суд с требованием приостановить обработку некоторых бюллетеней, отправленных по почте, в округе Кларк, поскольку опасаются фальсификаций.

Реклама

Об этом сообщает NBC News.

Республиканцы хотят, чтобы обработку присланных по почте бюллетеней до тех пор, пока в округе не будут рассмотрены все поданные ими апелляции и не будет усилено наблюдение за системой подсчета голосов в округе.

Также они требуют запретить сотрудникам избирательных комиссий округа Кларк, где проживает самая большая часть населения штата, использовать программное обеспечение для сопоставления подписей.

В тренде Украинцы не пострадали во время теракта в Вене – посол

Издание отмечает, что в понедельник республиканцы уже подавали подобное ходатайство в окружной суд в Неваде, но он отказался удовлетворить их требования, заявив, что стороны "не имеют права предъявлять такие иски".

Реклама

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама