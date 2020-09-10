Штаты ввели санкции проти Деркача: вмешивался в президентские выборы в США

Попытки России вмешаться в ход выборов президента США в 2020 году привели к ответной реакции Вашингтона. Так, Министерство финансов США ввело персональные санкции против трех граждан России и внефракционного народного депутата Верховной Рады Андрея Деркача. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Деркач внесен в список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), которое помещает в него физических и юридических лиц в целях национальной безопасности. Активы граждан из этого списка заморожены на территории США, а американцам запрещено иметь с ними дела.

Отмечается, что санкции против Деркача введены из-за его попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

"Деркач, депутат украинского парламента, более десяти лет был активным российским агентом, поддерживая тесные связи с российскими спецслужбами. Деркач прямо или косвенно участвовал, спонсировал, утаивал или иным образом был причастен к иностранному вмешательству в попытке подорвать предстоящие президентские выборы в США 2020 года", – говорится в сообщении Минфина США.

Также санкции введены против жителей Санкт-Петербурга, сотрудников "Агентства интернет-исследований", больше известного как "фабрика троллей" т.наз. "повара Путина" Евгения Пригожина – Антона Андреева, пропагандистки Дарьи Аслановой и Артема Лифшица, участника мошеннической схемы по незаконной добыче персональных данных американцев, которые использовались для создания незаконных счетов в банках и онлайн для операций в криптовалюте.

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"Эта акция является четким сигналом для Москвы и ее доверенных лиц о недопустимости подобной деятельности", – добавили в американском Минфине.

Госсекретарь США Майк Помпео обнародовал официальное заявление по поводу новых санкций. По его словам, сегодняшние санкции "дают четкий сигнал: США незамедлительно используют все инструменты государственной власти в отношении иностранных субъектов, стремящихся вмешаться, или иным образом повлиять на наши выборы".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не позволит себе вмешаться в выборы США.

А Министерство внутренней безопасности США разослало американским штатам меморандум, в котором предупреждает, что Россия может попытаться вмешаться в президентские выборы, указав на возможные методы вмешательства.

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