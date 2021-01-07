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Штурм Капитолия – что происходит в Вашингтоне (фото, видео)

7 января, 00:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Протестующие выступают против победы Байдена на выборах

Поклонники действующего президента США Дональда Трампа взяли штурмом главное здание Капитолии, где должны были определить и объявить победителя на выборах, вероятно – демократа Джо Байдена.

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В протестах берут участие несколько сотен американцев.

Фото: REUTERS/Jim Urquhart

Фото: REUTERS/Jim Urquhart

Как берут штурмом Капитолию – читайте в нашем онлайне:

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00:00 Власти штата Мэриленд направляют в Вашингтон сотрудников местной полиции и служащих Национальной гвардии.

23:48 Демократы обратились к Майку Пенсу с просьбой отстранить Трампа от власти согласно 25-й поправки в Конституции США.

23:32 Несмотря на то, что в здание Капитолия уже вошел спецназ, протестующие планируют оставаться внутри всю ночь.

23:14 В США планируется ввести дополнительные силы Нацгвардии – 1 800 бойцов.

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23:05 Нэнси Пелоси и представитель демократов Чак Шумер обратились к Трампу с просьбой призвать захватчиков Капитолия покинуть здание.

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23:00 Штаб демократической партии США эвакуироваали.

22:56 К захваченному Капитолию пребывают дополнительные силы спецназа.

Видео: Раньше всех. Ну почти

22:51 Вице-президент Майк Пенс призывает сторонников Трампа освободить здание Капитолия, но при этом не обещает амнистии для восставших.

22:48 Стало известно, что в зачистке Капитолия будут принимать участие 1 100 нацгвардейцев – весь личный состав Национальной гвардии Вашингтона.

22:46 Сенаторов, которые не успели покинуть здание Капитолия, эвакуируют в специальных противогазах от слезоточивого газа.

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22:44 Трамп распорядился отправить военнослужащих Национальной гвардии США к захваченному зданию Капитолия.

22:42 В Вашингтон направляются 200 солдат Нацгвардии Вирджинии.

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