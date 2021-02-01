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Штурм Капитолия: сторонники Трампа даже не голосовали на выборах

1 февраля, 22:59

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

По меньшей мере за Трампа не голосовали восемь человек, которых задержали после штурма

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа, которые штурмовали Капитолий 6 января, чтобы не допустить победы на выборах Джо Байдена, даже не голосовали на них.

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Как сообщает CNN, некоторые сторонники Трампа были удалены из списка избирателей.

По меньшей мере восемь человек, которым сейчас предъявлены уголовные обвинения в причастности к событиям у Капитолия, не голосовали на президентских выборах в ноябре 2020 года.

Чтобы определить, кто голосовал в ноябре, СМИ получили протоколы голосования для более чем 80 арестованных. В то же время выяснилось, что большинство все же проголосовали на президентских выборах.

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Напомним, спецслужбы Соединенных Штатов установили личности 400 человек, которые принимали участие в штурме Капитолия. 130 человек уже задержаны.

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Ранее в Соединенных Штатах полиция Капитолия арестовала мужчину из Вирджинии, который пытался пройти через контрольно-пропускной пункт в центре Вашингтона по поддельному инаугурационному пропуску. У него обнаружили заряженный пистолет и более 500 патронов.

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