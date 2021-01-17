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Штурм Капитолия: в Конгрессе США расследуют провалы разведки

17 января, 04:12

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Палата представителей запросила у ФБР и других агентств информацию

Палата представителей Конгресса США направила письмо директору ФБР Крису Рэю и руководителям других агентств с просьбой предоставить информацию о сбоях в работе разведки и безопасности, которые привели к штурму Капитолия 6 января.

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Об этом сообщает CNBC.

Законодатели требуют дополнительной информации о том, как толпа сторонников президента Дональда Трампа смогла проникнуть в здание Конгресса, в котором есть собственная полиция.

Их интересуют документы ФБР, Министерства внутренней безопасности, Национального контртеррористического центра и директора национальной разведки, которые пролили бы свет на то, что им было известно еще до атаки.

Письмо подписали главы четырех комитетов Палаты представителей:комитета по разведке Адам Шифф, комитета внутренней безопасности Бенни Томпсон, судебного комитета Джерри Надлер и комитета по надзору Кэролайн Мелони.

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"Эта все еще не дающая покоя история свидетельствует о поразительной храбрости некоторых полицейских Капитолия США и других офицеров, о потрясающем предательстве жестоких преступников и об очевидных серьезных провалах – в частности, в отношении готовности разведки и безопасности", – говорится в сопроводительной записке.

Напомним, после событий 6 января Федеральное бюро расследований открыло более 160 дел, по 70 из них уже предъявлены обвинения.

Мы также сообщали, что лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти признал, что президент Дональд Трамп несет ответственность за штурм Капитолия его сторонниками.

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США разведка штурм Капитолий Конгресс США
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