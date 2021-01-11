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Штурм Капитолия в США: арестованы еще двое фанатов Трампа

11 января, 12:59

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Мужчин обвиняют в незаконном проникновении и беспорядках на территории Капитолия

Сотрудники ФБР арестовали еще двух мужчин, которых при помощи распознавания лиц удалось опознать среди сторонников президента Дональда Трампа, штурмовавших Капитолий 6 января.

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Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столичного округа США.

Один из них, Эрик Мюнчел, был арестован 10 января в штате Теннесси, расположенном примерно в 1,1 тыс. км от Конгресса США. Федеральный суд в округе Вашингтон уже предъявил ему обвинения в умышленном проникновении или пребывании в каком-либо закрытом здании без законных оснований, а также в нарушении общественного порядка на территории Капитолия.

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Дома у мужчины обнаружили оружие, и сейчас правоохранители изучают, кому оно принадлежит.

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Ранее Мюнчела обнаружили на снимках в день штурма Капитолия – он был внутри здания Конгресса с пистолетом в кобуре и пластиковыми стяжками, поэтому мужчину подозревают в причастности к заложению двух взрывных устройств в здании американского парламента.

Второй мужчина был задержан в этот день в штате Техас по тем же обвинениям. Его тоже обнаружили на снимках из Капитолия с пластиковыми стяжками. Им оказался ветеран ВВС США, подполковник в отставке Ларри Брок. Изданию New Yorker он подтвердил, что на фото – именно он, но заявил, что стежки поднял с пола.

Любопытно, что Эшли Бабитт, которая стала первой погибшей во время событий на Капитолийском холме, тоже была ветераном ВВС США.

Больше о том, кто при поддержке Дональда Трампа попытался захватить Капитолий, чтобы не допустить утверждения Джо Байдена следующим президентом, читайте на нашем сайте.

Видео: Сегодня

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