Швейцария подтвердила место встречи Байдена и Путина: что известно о La Grange

Россия по непонятным причинам отказалась от встречи в отеле, где в 85-м встречались Рейган и Горбачев

Место первого саммита США - Россия перенесли. Фото: коллаж "Сегодня"

Соединенные Штаты и Россия наконец окончательно согласовали место проведения встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина, запланированной на 16 июня. Ее перенесли из отеля InterContinental, о котором говорили изначально, на старинную виллу La Grange.

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Чем известно официальное место встречи двух президентов, рассказали новости "Сегодня".

"Знаменитая вилла Ла Гранж примет президентов Байдена и Путина 16 июня. Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное при выборе", – сообщили 10 июня в Twitter официального аккаунта Федерального департамента иностранных дел Швейцарии.

La Grange – это вилла 18 века, которая расположена на берегу озера. На ее территории – оранжерея и большой парк со старинными фонтанами.

Причем имение и парк уже закрывают для посетителей, а полицейские устанавливают вокруг металлический забор.

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Что интересно, в отеле InterContinental, который сначала рассматривали для встречи двух президентов, в 1985 году встречались Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачев. Но российская сторона почему-то отказалась проводить там переговоры.

Напомним, в Швейцарии полным ходом идет подготовка к саммиту президентов США и России – одному из важнейших мероприятий международной политической повестки.

Джо Байден и Владимир Путин уже встречались в бытность первого вице-президентом Соединенных Штатов, но 16 июня они встретятся впервые после январской инаугурации Байдена.

Мы также сообщали, что незадолго до саммита Джо Байден переговорил по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и заверил его в неизменной поддержке Украины.

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