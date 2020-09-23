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Siri может заговорить на украинском – Apple ищет специалиста

23 сентября, 00:30

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Кандидат должен владеть диалектами

Компания Apple ищет украиноязычного аналитика аннотаций в команду разработок голосового помощника Siri. Соответствующая вакансия появилась 21 сентября на сайте компании.

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Помимо владения в совершенстве украинским и английским языком кандидат должен уметь слушать и понимать нюансы диалектов в разных регионах Украины.

"Как аналитик аннотаций вы будете слушать и расшифровывать аудиофайлы, а также оценивать реакцию Siri и использование ею языка людей, согласившихся на участие в программе оценки. Вам надо будет использовать свои языковые и культурные знания и аналитические навыки, чтобы оценивать ответы на соответствие рекомендациям", – говорится в описании вакансии.

Кроме того от специалиста ожидают вполне заурядных умений, по типу работать в команде и выполнять поставленные задачи в срок.

Место работы находится в ирландском городе Корк, где расположено европейское представительство Apple. Зарплату обещают "конкурентоспособную".

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Напомним, на презентации Apple Event 15 сентября, помимо новых планшетов iPad и смарт-часов Apple Watch Series 6, был представлен новый подписочный сервис Apple One.

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Источник: Apple

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