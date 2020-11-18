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Сковородки, порошки и средства гигиены могут снизить эффект вакцины от COVID-19 – ученые

18 ноября, 10:52

Виталий Семченко Виталий Семченко

Все из-за химических веществ, которые содержаться в них

Химические вещества, содержащиеся в одежде, сковородках и средствах гигиены, могут снизить эффективность вакцины от коронавируса.

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Об этом сообщает The Guardian.

Речь идет о перфторалкильных и полифторалкильных химикатах (PFAS), которые используются при изготовлении посуды с антипригарным покрытием, грязеотталкивающей одежды, очищающих средств и гелей для душа.

Эти вещества и так повышают риск возникновения болезней печени, бесплодия, рака и других недугов. Однако теперь ученые считают, что опасные химикаты также могут повлиять на эффективность вакцины от COVID-19.

Так, недавнее исследование показало, что у детей и взрослых, подвергшихся воздействию PFAS, значительно уменьшилась концентрация антител после прививки от столбняка и дифтерии. Подобно этим вакцинам, препараты против "ковида" разрабатываются вокруг так называемых белков-шипов – с их помощью вирус проникает в клетки человека.

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Фото: wyborcza.pl
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Кроме того, исследователи опасаются, что определенный тип химикатов – перфторбутановая кислота (PFBA) – способен накапливаться в легких, влияя на степень тяжести COVID-19.

Как сообщалось ранее, в ВОЗ подтвердили высокую эффективность вакцины Moderna, однако отметили, что к разработке все еще есть вопросы.

Также мы писали, что Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену на уровне 50-60 долларов США за курс прививок, что составляет порядка 25-30 долларов за дозу.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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медицина ученые вакцина коронавирус COVID-19
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