Слабые умственные способности и некомпетентность Байдена: о чем говорил Трамп на дебатах

Трамп заявил, что сделал для страны больше, чем другие президенты страны

В США в Кливленде, штат Огайо прошли первые дебаты кандидатов в президенты Дональда Трампа и Джо Байдена.

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Кандидаты обсудили первые шесть вопросов: пандемия коронавируса, Верховный суд, экономика, расовые протесты и насилие в городах, свое прошлое и честность выборов.

Новости "Сегодня" собрали главные тезисы речи республиканца Дональда Трампа.

В своей речи президент США Дональд Трамп заявил, что сделал для страны больше, чем другие президенты страны. Он отметил, что ранее не было администрации, которая добилась бы того, чего удалось добиться ему.

Во время дебатов президент США Дональд Трамп подчеркнул, что цены на медикаменты в стране снизились на 80-90%. По его словам, лекарства в США будут доступными и цены продолжат снижаться.

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Отвечая на вопрос модератора о коронавирусе в США Трамп заявил, что из-за пандемии Байден хочет закрыть всю страну. Трамп показал телезрителям свою защитную маску, которая всегда с ним и добавил, что пользуется ею при необходимости.

Дональд Трамп уверен, что если бы в стране руководил Джо Байден, от коронавируса умерли бы миллионы людей.

Во время теледебатов Дональд Трамп заявил, что ранее Байден называл афроамериканцев хищниками, поэтому американцам не стоит ему доверять в расовых вопросах.

Когда между кандидатами произошла словесная перепалка, Трамп усомнился в умственных способностях своего оппонента и попросил Байдена не использовать в разговоре с ним слово "умный", сказав, что он ничего не сделал "умного" в своей жизни.

Трамп отметил, что Байден не смог назвать ни одну группу правоохранительных органов, которая его поддерживает.

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К слову, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден опережает Трампа. За него готовы проголосовать 50% американцев, в то время как за Трампа – 47%

Все подробности в спецтеме Первые дебаты Байдена и Трампа

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