Следующие двое суток будут критическими для зараженного COVID-19 Трампа – CNN

Состояние здоровья зараженного COVID-19 президента США Дональда Трампа вызывает опасения. Об этом рассказал журналистам пула Белого дома источник, знакомый с ситуацией.
"Состояние президента за последние сутки вызывает тревогу, и следующие 48 часов будут критическими для его здоровья. Мы до сих пор не на пути к выздоровлению", – отметил источник, сообщает CNN.
Буквально перед этим личный терапевт Трампа Шон Конли заявил на пресс-конференции, что президент США прекрасно переносит болезнь и готов выписаться хоть сейчас.
Позднее в твиттере Трампа появилась запись, в которой он благодарит врачей и говорит, что хорошо себя чувствует.
2 октября стало известно, что Дональд и Мелания Трамп заразились коронавирусом. На следующий день Трампа госпитализировали, Мелания осталась лечиться дома.
Президента США начали лечить от COVID-19 экспериментальным медицинским препаратом – REGN-COV2. Врачи отмечают, что это многообещающее лекарство.
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