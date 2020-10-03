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Следующие двое суток будут критическими для зараженного COVID-19 Трампа – CNN

3 октября, 20:29

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

При этом врач президента США заявляет о его прекрасном самочувствии

Состояние здоровья зараженного COVID-19 президента США Дональда Трампа вызывает опасения. Об этом рассказал журналистам пула Белого дома источник, знакомый с ситуацией.

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"Состояние президента за последние сутки вызывает тревогу, и следующие 48 часов будут критическими для его здоровья. Мы до сих пор не на пути к выздоровлению", – отметил источник, сообщает CNN.

Буквально перед этим личный терапевт Трампа Шон Конли заявил на пресс-конференции, что президент США прекрасно переносит болезнь и готов выписаться хоть сейчас.

Позднее в твиттере Трампа появилась запись, в которой он благодарит врачей и говорит, что хорошо себя чувствует.

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2 октября стало известно, что Дональд и Мелания Трамп заразились коронавирусом. На следующий день Трампа госпитализировали, Мелания осталась лечиться дома.

Президента США начали лечить от COVID-19 экспериментальным медицинским препаратом – REGN-COV2. Врачи отмечают, что это многообещающее лекарство.

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