Смена власти в Украине после вторжения Путина — США подтверждают информацию Британии

В США тоже знают о планах Кремля насчет оккупационной власти в Украине

США узнали о планах Владимира Путина. Коллаж "Сегодня"

В США прокомментировали заявление МИД Великобритании о том, что Кремль планирует привести к власти в Украине пророссийского политика после вторжения.

Источник, знакомый с данными британской и американской разведки, подтвердил, что у США есть такие же доказательства, как и у Великобритании, относительно заговора России, сообщает CNN.

Реклама

"Да, мы видели разведданные о том, что Россия ищет способы свести к минимуму затянувшуюся войну. Это включает в себя такие вещи, как установление дружественного правительства и использование своих шпионских агентств для разжигания инакомыслия", — сказал источник.

Другой источник сообщил, что США "владеют такой же информацией".

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден встретился со своей командой национальной безопасности, чтобы обсудить "продолжающиеся агрессивные действия России в отношении Украины".

Реклама

Байден был проинформирован о состоянии российских военных операций у границ Украины и обсудил как текущие усилия по деэскалации ситуации с помощью дипломатии, так и ряд мер сдерживания, которые тесно координируются с союзниками и партнерами, включая текущие поставки помощи Украине.

"Президент Байден вновь подтвердил, что, если Россия продолжит вторжение в Украину, Соединенные Штаты наложат на Россию быстрые и серьезные последствия вместе с нашими союзниками и партнерами", — заявил Белый дом.

Заявление МИД Великобритании

Ранее в британском МИД заявили, что получили данные о заговоре Кремля. По плану российской власти, после вторжения в Украину во главе оккупационной администрации будет поставлен "пророссийский лидер". В качестве вероятного кандидата в МИД назвали экс-нардепа Евгения Мураева.

Реклама

Также в ведомстве назвали фамилии украинских политиков, находящихся в контакте с российскими разведчиками, которые в настоящее время участвуют в планировании нападения на Украину. Это Сергей Арбузов, Андрей Клюев, Николай Азаров и Владимир Сивкович.

Планы России по вторжению в Украину