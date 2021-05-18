Смертная казнь. Четвертый штат в США разрешил расстрел

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Губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер подписал законопроект, который разрешает расстреливать приговоренных к смертной казни.
Об этом сообщает CNN.
Таким образом Южная Каролина стала четвертым штатом США, после Оклахомы, Миссисипи и Юты, где теперь действует разрешение на расстрел осужденных.
Законопроект разрешает осужденным к смертной казни выбирать способ казни: электрический стул или расстрел, если смертельная инъекция недоступна. После оглашения приговора у заключенных будет 14 дней для принятия решения.
Ранее сообщалось, что в США впервые после отмены 17-летнего моратория на смертную казнь на федеральном уровне казнили афроамериканца.
Также сообщалось, что в мире зафиксировали минимальное за 10 лет число казней.