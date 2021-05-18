Смертная казнь. Четвертый штат в США разрешил расстрел

Южная Каролина стала четвертым штатом США, после Оклахомы, Миссисипи и Юты, где разрешили расстрел осужденных.

/ Фото: Pixabay

Губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер подписал законопроект, который разрешает расстреливать приговоренных к смертной казни.

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Об этом сообщает CNN.

Таким образом Южная Каролина стала четвертым штатом США, после Оклахомы, Миссисипи и Юты, где теперь действует разрешение на расстрел осужденных.

Законопроект разрешает осужденным к смертной казни выбирать способ казни: электрический стул или расстрел, если смертельная инъекция недоступна. После оглашения приговора у заключенных будет 14 дней для принятия решения.

Ранее сообщалось, что в США впервые после отмены 17-летнего моратория на смертную казнь на федеральном уровне казнили афроамериканца.

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Также сообщалось, что в мире зафиксировали минимальное за 10 лет число казней.