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СМИ подсчитали стоимость лечения Трампа от коронавируса

8 октября, 06:28

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Лечение Трампа обошлось в 100 тысяч долларов

Президент США Дональд Трамп лечился от коронавируса в течение нескольких дней. Лечение американскому лидеру обошлось в более чем 100 тысяч долларов.

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Об этом сообщает The New York Times.

По информации СМИ, в эту стоимость вошли:

  • анализы на коронавирус;
  • применение различных сывороток на основе антител;
  • пребывание в медицинском центре имени Уолтера Рида;
  • транспортировка в центр и обратно на вертолете;

Однако в общую стоимость лечения вошли и непредвиденные расходы, которые не покрывает стандартная медицинская страховка.

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К слову, президент США Дональд Трамп заявил, что каждый американец получит такое же лечение от коронавируса, какое получил он сам.

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Американский лидер отметил, что подготовил экстренное разрешение на использование этого лекарства и его аналогов. Пациенты смогут получить их бесплатно в больнице.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США лечение коронавирус Дональд Трамп
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