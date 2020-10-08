СМИ подсчитали стоимость лечения Трампа от коронавируса

Президент США Дональд Трамп лечился от коронавируса в течение нескольких дней. Лечение американскому лидеру обошлось в более чем 100 тысяч долларов.
Об этом сообщает The New York Times.
По информации СМИ, в эту стоимость вошли:
- анализы на коронавирус;
- применение различных сывороток на основе антител;
- пребывание в медицинском центре имени Уолтера Рида;
- транспортировка в центр и обратно на вертолете;
Однако в общую стоимость лечения вошли и непредвиденные расходы, которые не покрывает стандартная медицинская страховка.
К слову, президент США Дональд Трамп заявил, что каждый американец получит такое же лечение от коронавируса, какое получил он сам.
Американский лидер отметил, что подготовил экстренное разрешение на использование этого лекарства и его аналогов. Пациенты смогут получить их бесплатно в больнице.
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