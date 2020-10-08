СМИ подсчитали стоимость лечения Трампа от коронавируса

Лечение Трампа обошлось в 100 тысяч долларов

Президент США Дональд Трамп лечился от коронавируса в течение нескольких дней. Лечение американскому лидеру обошлось в более чем 100 тысяч долларов.

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Об этом сообщает The New York Times.

По информации СМИ, в эту стоимость вошли:

анализы на коронавирус;

применение различных сывороток на основе антител;

пребывание в медицинском центре имени Уолтера Рида;

транспортировка в центр и обратно на вертолете;

Однако в общую стоимость лечения вошли и непредвиденные расходы, которые не покрывает стандартная медицинская страховка.

К слову, президент США Дональд Трамп заявил, что каждый американец получит такое же лечение от коронавируса, какое получил он сам.

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Американский лидер отметил, что подготовил экстренное разрешение на использование этого лекарства и его аналогов. Пациенты смогут получить их бесплатно в больнице.

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