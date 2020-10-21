Українська
$ 28,37
33,5
  1. Мировые новости
  2. США

Противник Китая Трамп имеет там банковский счет – СМИ

21 октября, 12:25

Виталий Семченко Виталий Семченко

Он также имеет счета в Великобритании и Ирландии

Президент США Дональд Трамп, выступающий против американо-китайских отношений, владеет счетом в одном из банков КНР.

Реклама

Об этом пишет The New York Times.

По данным газеты, счет открыт на компанию Trump International Hotels Management LLC. В период с 2013 по 2015 гг. она заплатила в бюджет Китая 188,5 тысяч долларов налогов.

При этом название банка в документах не указано, также не раскрывается объем денежных средств, который мог пройти через счет.

Вице президент Trump Organization Алан Гартен отметил, что счет был открыт исключительно для уплаты местных налогов. Тогда компания американского президента якобы изучала возможности сделок с отелями в Азии.

В тренде
Космический аппарат Osiris-REx впервые собрал грунт с астероида (фото)
Реклама

"Хотя банковский счет остается открытым, его никогда не использовали ни для каких других целей. С 2015 года офис (в Китае – Ред.) не является активным", – отметил он.

Также в материале сказано о двух счетах Трампа в Ирландии и Великобритании.

Напомним, между США и Китаем продолжается торговая война. В августе Трамп отложил очередные переговоры с Пекином и заявил, что не хочет "иметь дело" с КНР.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Китай США Дональд Трамп
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вторая за два дня: в США фармкомпания остановила испытания вакцины от COVID-19
Вторая за два дня: в США фармкомпания остановила испытания вакцины от COVID-19США
В США показали свое
В США показали свое "оружие судного дня"США
Мелания Трамп вылечилась от коронавируса
Мелания Трамп вылечилась от коронавирусаСША
ВОЗ забраковала
ВОЗ забраковала "Ремдесивир" для лечения коронавирусаСША
Коронавирус не отступает: где больше всего больных COVID-19
Коронавирус не отступает: где больше всего больных COVID-19Другие страны
Россия обвинила США в подталкивании Украины к силовому решению проблемы Донбасса
Россия обвинила США в подталкивании Украины к силовому решению проблемы ДонбассаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять