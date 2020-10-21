Противник Китая Трамп имеет там банковский счет – СМИ

Он также имеет счета в Великобритании и Ирландии

Президент США Дональд Трамп, выступающий против американо-китайских отношений, владеет счетом в одном из банков КНР.

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Об этом пишет The New York Times.

По данным газеты, счет открыт на компанию Trump International Hotels Management LLC. В период с 2013 по 2015 гг. она заплатила в бюджет Китая 188,5 тысяч долларов налогов.

При этом название банка в документах не указано, также не раскрывается объем денежных средств, который мог пройти через счет.

Вице президент Trump Organization Алан Гартен отметил, что счет был открыт исключительно для уплаты местных налогов. Тогда компания американского президента якобы изучала возможности сделок с отелями в Азии.

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"Хотя банковский счет остается открытым, его никогда не использовали ни для каких других целей. С 2015 года офис (в Китае – Ред.) не является активным", – отметил он.

Также в материале сказано о двух счетах Трампа в Ирландии и Великобритании.

Напомним, между США и Китаем продолжается торговая война. В августе Трамп отложил очередные переговоры с Пекином и заявил, что не хочет "иметь дело" с КНР.

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