СМИ в США начали банить Трампа, его аккаунт в Twitter могут заблокировать

СМИ ужесточают свое отношение к действующему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу из-за его, порой, бездоказательных и провокационных заявлений. В случае проигрыша на президентских выборах Трамп может лишиться своего аккаунта в Twitter.

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Как сообщает The Verge, несколько крупных телеканалов США – MSNBC, ABC, CBS, CNBC, NBC – прервали трансляцию выступления Дональда Трампа из Белого дома, когда он начал бездоказательно обвинять представителей Демократической партии в мошенничестве и попытке украсть выборы. Также Трамп заявил, что побеждает на выборах, хотя подсчет голосов пока продолжается.

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Как пишет Bloomberg, если Дональд Трамп проиграет выборы, Twitter может лишить его особых привилегий. Сейчас на Трампа, как на одного из мировых лидеров, распространяется особый режим, который заключается в том, что общественности должно быть доступно мнение президента США.

Поэтому твиты Трампа, которые противоречат политике соцсети, в частности вводят в заблуждение, маркируются особым образом или скрываются, но не удаляются.

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Однако, как отметили в Twitter, для бывших президентов США действуют те же правила, что и для других простых пользователей. Если Трамп будет нарушать политику соцсети, ему грозит наказание вплоть до постоянной блокировки аккаунта.

Как сообщает CNN, Twitter навсегда заблокировал аккаунт бывшего советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Стива Бэннона после того, как он заявил, что второй срок Дональда Трампа должен начаться с демонстрации отрубленных голов главного инфекциониста США доктора Энтони Фаучи и директора ФБР Кристофера Рэя в Белом доме "как предупреждение".

Напомним, 3 ноября, в Соединенных Штатах состоялись 59-е президентские выборы. По предварительным данным, действующий президент США Дональд Трамп должен победить в 19 штатах, а Джо Байден – в 18. Однако есть еще 13 штатов, от которых и будет зависеть победа.

Более подробно читайте в материале: Кто побеждает – Байден или Трамп: результаты выборов в США.

Видео: Сегодня

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