Бойцов Нацгвардии США так спешили доставить в Вашингтон, где происходили массовые волнения сторонников Дональда Трампа, что одни из них не успели сдать тесты на коронавирус, а другие были вынуждены прервать карантин, чтобы явиться на службу.

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Об этом сообщает американское издание Politico.

Три источника издания сообщили, что сотни национальных гвардейцев, которые прибыли в Вашингтон после нападения на Капитолий 6 января, получили положительный результат на COVID-19 или находятся на карантине в близлежащих отелях.

Руководство Нацгвардии отказывается обнародовать официальное количество положительных случаев, но военные и законодатели одинаково обеспокоены масштабами заражения.

Проблема усугубилась в четверг, 21 января, вечером, когда тысячам военнослужащих было приказано покинуть здание Конгресса и сделать перерывы для отдыха на улице и в близлежащих крытых паркингах.

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Издание публикует фотографии нацгвардейцев, собравшихся вместе и спящих на земле в паркинге. Одно подразделение было вынуждено отдыхать на стоянке, где была только одна уборная на 5000 военнослужащих.

/ Фото: Politico В тренде Собрали, как сардин: COVID-19 заразились сотни нацгвардейцев, охранявших Капитолий

По словам гвардейцев, меры по борьбе с коронавирусом принимали не однотипно. По прибытии в Вашингтон нескольким подразделениям только проверили температуру и спросили о возможном заражении COVID-19. Некоторые бойцы должны были пройти свой тест. Третьим, кто подвергся воздействию вируса, сказали игнорировать карантин или прервать его и явиться на службу в связи с острой необходимостью в дополнительных войсках в дни, предшествующие инаугурации.

"Мы не прошли тесты на COVID по прибытии, – сказал журналистам один из бойцов Нацгвардии. – Сразу после праздников они собрали нас, как сардин, в автобусах и комнатах".

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Напомним, инаугурацию 46-го президента США Джо Байдена охраняли более 30 тысяч военных, копов и агентов ФБР.

Также сообщалось, что перед инаугурацией Байдена нацгвардейцев проверяли на лояльность и отсутствие экстремизма, а не на заражение коронавирусом.

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Все подробности в спецтеме Инаугурация Джо Байдена

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