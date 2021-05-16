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Соцсеть Campaign Nucleus заблокировала новый блог Дональда Трампа

16 мая, 14:25

Виктория Барановская Виктория Барановская

Это произошло после публикации Трампом поста о фальсификации на президентских выборах в штате Аризона

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Joe Skipper

В субботу, 15 мая, соцсеть Campaign Nucleus на час заблокировала новый блог бывшего президента США Дональда Трампа.

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Об этом сообщает Insider.

Когда пользователи заходили на страницу, то видели сообщение об ошибке. В нем говорилось, что "что-то пошло не так, и этот URL-адрес не может быть обработан в настоящее время".

По данным американского веб-сайта о фейковых новостях Gateway Pundit, Трамп опубликовал сообщение о продолжающемся пересчете голосов в округе Марикопа, штат Аризона. После этого его блог на час отключили.

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В Gateway Pundit заявили, что сообщение Трампа включало непроверенные заявления о фальсификациях на выборах в Аризоне, якобы "печати были сломаны на ящиках, в которых хранятся голоса, бюллетени отсутствовали".

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Отметим, что ранее Трампа удалили с Twitter и Facebook. Он запустил новый блог в начале мая, чтобы напрямую общаться со своими сторонниками.

Ранее мы сообщали, что бывший президент США Дональд Трамп ведет переговоры с несколькими разработчиками социальных сетей о возможном сотрудничестве.

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