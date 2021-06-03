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"Соцсеть" Дональда Трампа удалили навсегда: она прожила всего месяц

3 июня, 15:12

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Платформа служила местом общения экс-президента со своими сторонниками, а также публикации официальных заявлений и видеообращений

/ Фото: AFP

Команда экс-президента США Дональда Трампа удалила сайт From the Desk of Donald J Trump, который исполнял функцию его платформы для коммуникации со сторонниками.

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Об этом сообщает CNBC.

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Сайт Трампа запустили в прошлом месяце, на нем публиковали неформальные заявления бывшего хозяина Белого дома и другой контент, в том числе пресс-релизы и видео, после того, как его заблокировали в соцсетях.

"Это было лишь вспомогательным средством для более широких усилий, над которыми мы работаем", – говорит пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер, уточнив, что портал удален навсегда.

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Кроме того, раздел о блоге экс-президента убрали и с его официального сайта, который был запущен в марте.

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Фото: коллаж "Сегодня"

При этом Миллер анонсировал, что его босс вернется в соцсети. Вероятнее всего, речь идет о страницах в Facebook и Instagram, которые были восстановлены в ночь на 3 июня.

Напомним, ранее стало известно о том, что Трамп ведет переговоры с несколькими разработчиками социальных сетей о возможном сотрудничестве – он рассчитывает, что заинтересованные компании заплатят ему за подписчиков, которых он может им принести.

Какие еще новости в мире обсуждали сегодня, смотрите в видеосюжете "Сегодня":

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