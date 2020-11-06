Соратница Байдена о выборах в Конгресс: демократы "проиграли некоторые битвы, но выиграли войну"

Демократы сохранили за собой большинство в Палате представителей, говорит Нэнси Пелоси

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает, что демократы на прошедших выборах "проиграли некоторые битвы, но выиграли войну", сохранив за собой большинство в нижней палате американского законодательного органа.

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Об этом сообщает ТАСС.

"Мы потеряли несколько мест, но выиграли эти места в округах [президента-республиканца Дональда] Трампа. <...> Я думаю, то, что произошло с демократами, баллотирующимися по всей стране в Конгресс, внесло свой вклад в успех [кандидата в президенты от демократов Джозефа] Байдена. Мы очень горды быть частью этого мандата. <...> С Байденом в Белом доме и демократическим Конгрессом, а также, надеюсь, демократическим Сенатом <...> мы сможем делать что-то замечательное для американцев", – сказала Пелоси на пресс-конференции.

"Как я сказала, мы проиграли некоторые битвы, но мы выиграли войну", – добавила она.

Напомним, ранее Пелоси заявила, что Джо Байден получил "сильный мандат" президента в результате "исторической победы".

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Также напомним, Трамп выразил готовность подать судебные иски в штатах, на победу в которых претендует Байден.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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