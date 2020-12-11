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Совершил 285 преступлений: заключенного выпустили из тюрьмы из-за ожирения

11 декабря, 05:35

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

60-летнего заключенного выпустили из-за риска заразиться коронавирусом

В США из тюрьмы выпустили 60-летнего заключенного по имени Адель Абдель Бари, который был экстрадирован британскими властями в США в 2012 году за участие во взрывах посольств США в Кении и Танзании в 1998 году. Тогда погибли 224 человека.

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Как пишет Daily Mail, из-за лишнего веса и астмы, которой страдает заключенный, его выпустили из тюрьмы, так как был высокий риск заразиться коронавирусом.

Адель Абдель Бари признал себя виновным в феврале 2015 года. Его приговорили к 25 годам лишения свободы.

Ему было предъявлено обвинение в 285 преступлениях, но он признал себя виновным лишь в нескольких случаях, включая угрозу убийством с помощью взрывчатки и заговор с целью убийства граждан США за границей.

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Он вышел из следственного изолятора в Нью-Джерси (штат США) и вылетел обратно в Лондон.

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Сообщается, что правительство Дэвида Кэмерона заключило с Вашингтоном сделку о приеме Бари обратно в Великобританию после его освобождения, чтобы избежать нарушения прав человека.

Также мы недавно писали, что во Франции Джонатана Даваля приговорили к 25 годам тюрьмы за жестокое убийство жены.

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США убийство заключенный
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