Советник Трампа по коронавирусу подал в отставку

Советник президента США Дональда Трампа по коронавирусу Скотт Атлас уходит в отставку.
Об этом сообщает Fox News.
"Я пишу, чтобы уйти с должности специального советника президента США", – говорится в заявлении об отставке Атласа.
Он также отметил, что много работал, чтобы помочь американцам побороть пандемию, опираясь при этом на новейшие науки и доказательства, без каких-либо политических соображений.
Однако эксперты в области общественного здравоохранения, в том числе Энтони Фаучи, ведущий эксперт США по инфекционным заболеваниям, резко раскритиковали Атласа за то, что он "предоставлял" Трампу неправдивую информацию о пандемии вируса.
Отметим, в США на прошлой неделе от коронавируса умерли более 100 тысяч человек. Всего за прошедшую неделю было зафиксировано 1,1 миллиона новых случаев заболевания коронавирусом.
Наибольшее количество случаев заболеваемости коронавирусом в Техасе. В штате заболели 1,26 млн человек. Всего за последние сутки зафиксировали почти 13 тысяч новых случаев.
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