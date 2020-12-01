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Советник Трампа по коронавирусу подал в отставку

1 декабря, 06:54

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Эксперты в области здравоохранения неоднократно критиковали Атласа

Советник президента США Дональда Трампа по коронавирусу Скотт Атлас уходит в отставку.

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Об этом сообщает Fox News.

"Я пишу, чтобы уйти с должности специального советника президента США", – говорится в заявлении об отставке Атласа.

Он также отметил, что много работал, чтобы помочь американцам побороть пандемию, опираясь при этом на новейшие науки и доказательства, без каких-либо политических соображений.

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Однако эксперты в области общественного здравоохранения, в том числе Энтони Фаучи, ведущий эксперт США по инфекционным заболеваниям, резко раскритиковали Атласа за то, что он "предоставлял" Трампу неправдивую информацию о пандемии вируса.

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Отметим, в США на прошлой неделе от коронавируса умерли более 100 тысяч человек. Всего за прошедшую неделю было зафиксировано 1,1 миллиона новых случаев заболевания коронавирусом.

Наибольшее количество случаев заболеваемости коронавирусом в Техасе. В штате заболели 1,26 млн человек. Всего за последние сутки зафиксировали почти 13 тысяч новых случаев.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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