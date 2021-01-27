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"Совсем не больно": Харрис получила вторую дозу вакцины от COVID-19

27 января, 03:42

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Вице-президент США призвала всех сделать прививку

Новый вице-президент США Камала Харрис привилась второй дозой вакцины от коронавируса. Также вакцинировался и ее супруг Дуглас Эмхофф.

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Об этом сообщает CNN.

"Это было действительно не больно", – сказала Харрис после вакцинации.

Фото: REUTERS/Leah Millis

Фото: REUTERS/Leah Millis

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Вакцинировали Харрис в присутствии специалистов Национального института здравоохранения США. В своем обращении вице-президент призвала всех сделать прививку.

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"Это совсем не больно и сохранит вам жизнь", – добавила Харрис.

Как сообщил президент США Джо Байден, США планируют закупить в скором времени еще по 100 млн доз вакцин от коронавируса, разработанных компаниями Moderna и Pfizer.

Мы также сообщали, что в США выявили первый случай заражения новым вариантом коронавируса, известным в мире как бразильский.

Ранее мы писали, что США присоединятся к международному механизму доступа к вакцинам COVAX.

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Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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США вакцинация коронавирус Камала Харрис
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