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Создатели Moderna уже озвучили стоимость одной дозы своей вакцины

22 ноября, 11:10

Ольга Литвин Ольга Литвин

Американская компания анонсировала поставки в Европу препарата от COVID-19 с эффективностью в 94,5%

Фото: welt.de

Фото: welt.de

Глава американской компании Moderna Стефан Бансель заявил, что цена одной дозы вакцины от COVID-19 будет колебаться в районе 25-37 долларов.

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Компания уже анонсировала поставки в Европу, сообщает газета Die Welt.

"Это справедливая цена, учитывая стоимость лечения тяжелобольного COVID-19 для системы здравоохранения. Мы не заинтересованы в максимальной прибыли", — говорит Бансель.

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Он отметил, что стоимость будет зависеть от размера партии, которая потребуется заказчику.

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Сейчас компания ведет переговоры с Еврокомиссией о поставке препарата в Европу.

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"Мы хотим снабжать Европу и ведем конструктивные переговоры. До подписания контракта осталось всего несколько дней", — сказал Бансель.

Одним из пунктов переговоров была плата за бронирование. Компания ранее согласовывала ее с другими правительствами за резервирование вакцины.

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Бансель подтвердил, что Moderna планирует произвести до конца года 20 миллионов доз вакцины. По его словам, небольшая часть также будет доступна в Европе в этом году.

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Ранее американский производитель вакцины от коронавируса Moderna заявил о 94,5% эффективности на третьей стадии испытания. В ВОЗ подтвердили высокую эффективность вакцины Moderna, однако отметили, что к разработке все еще есть вопросы.

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