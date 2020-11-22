Создатели Moderna уже озвучили стоимость одной дозы своей вакцины

Глава американской компании Moderna Стефан Бансель заявил, что цена одной дозы вакцины от COVID-19 будет колебаться в районе 25-37 долларов.
Компания уже анонсировала поставки в Европу, сообщает газета Die Welt.
"Это справедливая цена, учитывая стоимость лечения тяжелобольного COVID-19 для системы здравоохранения. Мы не заинтересованы в максимальной прибыли", — говорит Бансель.
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Он отметил, что стоимость будет зависеть от размера партии, которая потребуется заказчику.
Сейчас компания ведет переговоры с Еврокомиссией о поставке препарата в Европу.
"Мы хотим снабжать Европу и ведем конструктивные переговоры. До подписания контракта осталось всего несколько дней", — сказал Бансель.
Одним из пунктов переговоров была плата за бронирование. Компания ранее согласовывала ее с другими правительствами за резервирование вакцины.
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Бансель подтвердил, что Moderna планирует произвести до конца года 20 миллионов доз вакцины. По его словам, небольшая часть также будет доступна в Европе в этом году.
Ранее американский производитель вакцины от коронавируса Moderna заявил о 94,5% эффективности на третьей стадии испытания. В ВОЗ подтвердили высокую эффективность вакцины Moderna, однако отметили, что к разработке все еще есть вопросы.
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