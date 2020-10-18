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SpaceX анонсировала доставку на орбиту очередной группы интернет-спутников Starlink

18 октября, 03:47

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Запуск Falcon 9 запланирован на 18 октября

Компания Илона Маска SpaceX анонсировала запуск в воскресенье, 18 октября, ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит на орбиту еще 60 мини-спутников для глобальной сети интернет-покрытия Starlink.

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Об этом сообщается на сайте SpaceX.

Запуск очередной группы интернет-спутников Starlink запланирован на 08:25 (15:25 по Киеву) воскресенья из космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Отмечается, что это уже 14-й запуск таких спутников с мая прошлого года, предыдущие 60 штук Starlink успешно запустили 6 октября.

После старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX должна совершить посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You, которая находится в Атлантическом океане. А специальные спасательные суда в океане должны будут поймать или выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые спустятся на парашютах, и их смогут использовать при следующих запусках.

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Спутники Starlink будут размещены на орбите примерно через 1 час 3 минуты после старта.

Напомним, глава SpaceX Илон Маск считает, что сможет запустить ракету Starship к Марсу уже через четыре года, поскольку в это время планета Марс будет находиться на ближайшем возможном расстоянии от Земли.

Ранее корпорация SpaceX отложила отправку следующей капсулы Crew Dragon с астронавтами на борту на Международную космическую станцию из-за возможных неисправностей двигателя ракеты-носителя Falcon 9.

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интернет космос Илон Маск SpaceX Falcon 9 спутники
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