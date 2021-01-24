SpaceX доставила рекордное количество спутников на орбиту (видео)

В воскресенье, 24 января, космическая компания Илона Маска SpaceX осуществила самый массовый запуск спутников в истории космонавтики.

Реклама

Об этом сообщили в Twitter компании.

Миссия SpaceX Transporter-1 доставила на орбиту сразу 143 спутника. Их общая масса от 30 клиентов SpaceX – свыше пяти тонн.

Спутники запустили с помощью многоразовой ракеты-носителя Falcon 9 из комплекса SLC-40 во Флориде. Это уже ее пятый полет.

Отметим, что предыдущий рекорд принадлежал индийской миссии PSLV-C37. Она 15 февраля 2017 года запустила на орбиту 104 спутника.

Реклама

"Запускаем множество небольших спутников для широкого круга клиентов. С радостью предлагаем услуги по недорогому выходу на орбиту для небольших компаний", – прокомментировал запуск Илон Маск.

На сайте SpaceX указано, что любой желающий имеет возможность купить место Falcon 9 по цене 1 млн долл. за 200 кг груза.

Напомним, 10 декабря SpaceX со второй попыткизапустила в тестовый полет корабль Starship SN8, предназначенный для полетов на Луну и Марс.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама