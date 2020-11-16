SpaceX и NASA запустили корабль с астронавтами к МКС

Астронавты должны прибыть на МКС утром во вторник

Компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX и Американское национальное космическое агентство NASA в ночь с 15 на 16 ноября успешно запустили пилотируемый космический корабль Crew Dragon, который должен доставить четырех астронавтов на Международную космическую станцию.

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Трансляция запуска велась в том числе на странице NASA в Twitter.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в 02:27 (по Киеву) с космодрома на мысе Канаверал.

Отправленный на МКС экипаж состоит из трех американских астронавтов – Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также астронавта Японского аэрокосмического агентства Соити Ногути.

Планируется, что Crew Dragon состыкуется с МКС во вторник в 06:00 (по Киеву).

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Астронавты проведут на Международной космической станции шесть месяцев.

Напомним, ранее корпорация SpaceX отложила запланированную на 31 октября отправку следующей капсулы Crew Dragon с астронавтами на борту на Международную космическую станцию из-за возможных неисправностей двигателя ракеты-носителя Falcon 9.

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