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SpaceX отложила отправку Crew Dragon с астронавтами: возникли проблемы

11 октября, 01:12

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В NASA говорят о проблемах с двигателями Falcon 9

Принадлежащая Илону Маску американская корпорация SpaceX отложила отправку следующей капсулы Crew Dragon с астронавтами на борту на Международную космическую станцию, которую ранее планировали на 31 октября, из-за возможных неисправностей двигателя ракеты-носителя Falcon 9.

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Об этом со ссылкой на американское космическое агентство NASA сообщает CBS.

Теперь астронавты смогут полететь только "в начале – середине ноября".

Отмечается, что девять двигателей первой ступени Falcon 9, которая запускает Crew Dragon, предположительно исправны, но инженеры перед отправкой людей в космос хотят выяснить причины сбоев из-за которых откладывались предыдущие полеты, в частности 2 октября.

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"Команды (SpaceX и NASA. – Ред.) активно работают над этими сбоями в двигателях, и мы должны начать понимать намного больше в течение ближайшей недели", – заявила директор по космическим полетам NASA Кэти Людерс.

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Напомним, в августе американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами, который накануне отстыковался от МКС, успешно приземлился на воду в Мексиканском заливе.

Мы также сообщали, что 6 октября ракета-носитель Falcon 9 американской корпорации SpaceX успешно осуществила вывод на орбиту 60 микроспутников Starlink.

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NASA астронавты Илон Маск SpaceX Falcon 9 Crew Dragon
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