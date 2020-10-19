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SpaceX успешно запустила на орбиту очередные интернет-спутники Starlink

19 октября, 04:28

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

На орбите уже находятся 833 спутника

Компания Илона Маска SpaceX 18 октября успешно запустила ракету-носитель Falcon 9, которая доставила на орбиту еще 60 мини-спутников для глобальной сети интернет-покрытия Starlink.

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Об этом компания сообщила в Twitter.

"Falcon 9 доставил 60 спутников Starlink – мы на шаг ближе к обеспечению высокоскоростного широкополосного доступа в интернет в местах, где доступ был ненадежным, дорогим или полностью недоступным", – говорится в сообщении.

Компания также разместила видео развертывания спутников на орбите.

Также в Twitter компании появилось видео приземления многоразовой ступени ракеты-носителя Falcon 9 на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

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Отметим, это уже 14-й запуск интернет-спутников с мая прошлого года, теперь на орбите уже находятся 833 спутника.

Ранее корпорация SpaceX отложила отправку следующей капсулы Crew Dragon с астронавтами на борту на Международную космическую станцию из-за возможных неисправностей двигателя ракеты-носителя Falcon 9.

Мы также сообщали, что глава SpaceX Илон Маск считает, что сможет запустить ракету Starship к Марсу уже через четыре года, поскольку в это время планета Марс будет находиться на ближайшем возможном расстоянии от Земли.

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интернет SpaceX Falcon 9 спутники Starlink
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