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SpaceX вывела на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)

4 мая, 23:22

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В компании отчитались об успешном завершении 10-й миссии Starlink в этом году, но 26-й вывод спутников с мая 2019-го

Компания Илона Маска SpaceX во вторник запустила на орбиту с очередной партией спутников для глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink ракету-носитель Falcon 9. В этот раз она доставила 60 спутников.

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Об этом SpaceX сообщила в Twitter.

"Подтверждено развертывание 60 спутников Starlink, завершена 10-я миссии SpaceX Starlink в этом году", – говорится в сообщении компании.

Запуск Falcon 9 был осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) в 15:01 (22:01 по Киеву). Это уже 26-й вывод на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink с мая 2019 года.

Через 8 минут после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая используется для запусков уже в девятый раз, совершила управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You, которая находится в Атлантике.

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Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет с любой точки мира. Он будет возможным за счет развертывания на орбите большого количества микроспутников.

Мы также писали, что компания SpaceX Илона Маска предварительно согласилась запустить в космос украинский спутник "Сич-2-1".

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