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SpaceX вывела на орбиту секретный спутник для Пентагона

19 декабря, 21:39

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Ракета Falcon 9 успешно вернулась на Землю через восемь минут после взлета

Американская компания SpaceX 19 декабря с помощью ракеты Falcon 9 вывела на орбиту секретный разведывательный спутник в интересах Национального управления военно-космической разведки США.

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Об этом сообщается в Twitter компании.

Известно, что аппарат NROL-108 весит около семи тонн и стоит миллиард долларов, но остальные его параметры засекречены.

Многоразовая ступень ракеты Falcon 9 успешно вернулась на Землю через восемь минут после взлета. Это был ее пятый по счету полет.

Нынешняя миссия особенна тем, что в ходе нее впервые использовали ступень, которая не прошла статических огневых испытаний перед полетом.

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Напомним, 10 декабря компания Илона Маска SpaceX со второй попытки запустила в тестовый полет корабль Starship SN8, предназначенный для полетов на Луну и Марс.

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космос разведчик Пентагон SpaceX Falcon 9 спутники
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